ЗМІ: Байдену доповіли про ситуацію із ймовірною атакою Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів напередодні переговори з командою з нацбезпеки щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Байден зустрівся в ситуаційній кімнаті Білого дому, яка перебуває під посиленою охороною, зі своєю командою з національної безпеки. На зустрічі також була присутня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Байден і Гарріс отримали від своєї команди з національної безпеки дані, що наразі неясно, коли Іран і "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль, сказали джерела видання.

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Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони працюють над підготовкою до протидії можливим атакам і мобілізують дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу", щоб спробувати мінімізувати їхню відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

За словами посадовців, Байдену і Гарріс повідомили, що американська розвідка очікує сценарій, який передбачає дві хвилі атак – одну з боку "Хезболли", іншу – з боку Ірану та кількох інших проіранських проксі-груп.

Але американській розвідці все ще не ясно, хто атакує першим і яку саме атаку вони збираються здійснити, сказали посадовці.

Один американський посадовець сказав, що розвідка вказує на те, що відповідь Ірану і "Хезболли" все ще "в процесі розробки", і обидві сторони не визначилися, що саме хочуть зробити.

Минулими вихідними США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікували помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.