Італія створила оперативну групу через ситуацію у Венесуелі

У Міністерстві закордонних справ Італії була створена постійна "оперативна група" для моніторингу подій у Венесуелі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба італійського МЗС.

Групу створили за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

На першому її засіданні розглянули всі питання, пов'язані з надзвичайною ситуацією у Венесуелі, а також низку ініціатив, які планується здійснити протягом найближчих тижнів.

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У координації з посольством Італії в Каракасі та двома консульствами в Каракасі та Маракайбо буде здійснюватися постійний моніторинг розвитку політичної ситуації в країні та проблем, пов'язаних з політичними опонентами та італійськими громадянами, щодо яких місцева влада застосовує заходи.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.

Своєю чергою Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса.