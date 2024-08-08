Италия создала оперативную группу из-за ситуации в Венесуэле

В Министерстве иностранных дел Италии была создана постоянная "оперативная группа" для мониторинга событий в Венесуэле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба итальянского МИД.

Группу создали по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни.

На первом ее заседании были рассмотрены все вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле, а также ряд инициатив, которые планируется осуществить в течение ближайших недель.

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В координации с посольством Италии в Каракасе и двумя консульствами в Каракасе и Маракайбо будет осуществляться постоянный мониторинг развития политической ситуации в стране и проблем, связанных с политическими оппонентами и итальянскими гражданами, в отношении которых местные власти применяют меры.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, находящегося при власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.

Ранее министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.

В свою очередь Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса.