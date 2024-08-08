Керівник ОП розповів, як на Банковій готуються до різних сценаріїв виборів у США

В Офісі президента України намагаються працювати зі штабами кандидатів у президенти і від Республіканської, і від Демократичної партії США.

Про це керівник ОП Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чи Банкова спілкується зі штабом Дональда Трампа, Єрмак відповів, що спілкування ведеться з обома партіями, тому що для України дуже важлива двопартійна підтримка.

"Безумовно, сьогодні ми працюємо з оточенням, зі штабом як кандидата Дональда Трампа, так і кандидатки від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс", – сказав він.

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Єрмак згадав, що знайомий з кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волзом, якого обрала Камала Гарріс, та що ще не знайомий з Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти від Трампа.

Він зазначив, що вибори у США – справа американського народу, але важливо, щоби обидва кандидати і їхні команди чітко розуміли, що відбувається в Україні. "І дуже важливо, щоб в обох кандидатів дійсно був план української перемоги і була стратегія, підкреслю, саме перемоги", – сказав він.

На ремарку про те, що Ді Венс оперує тезами, вигідними Росії, Єрмак відповів, що "потрібно працювати і змінювати цю позицію".

"І те, що я бачив у медіа останніми днями, свідчить, що навіть риторика Джей Ді Венса змінюється", – додав він.

Єрмак також заявив, що не бачить загрози для України у разі можливої перемоги Трампа.

Дивіться також повне відео інтерв’ю "Європейській правді".