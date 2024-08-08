Глава ОП рассказал, как на Банковой готовятся к различным сценариям выборов в США

В Офисе президента Украины стараются работать со штабами кандидатов в президенты и от Республиканской, и от Демократической партии США.

Об этом руководитель ОП Андрей Ермак сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, общается ли Банковая со штабом Дональда Трампа, Ермак ответил, что общение ведется с обеими партиями, потому что для Украины очень важна двухпартийная поддержка.

"Безусловно, сегодня мы работаем с окружением, со штабом как кандидата Дональда Трампа, так и кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис", – сказал он.

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Ермак вспомнил, что знаком с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом, которого выбрала Камала Харрис, и что еще не знаком с Джей Ди Вэнсом, кандидатом в вице-президенты от Трампа.

Он отметил, что выборы в США – дело американского народа, но важно, чтобы оба кандидата и их команды четко понимали, что происходит в Украине. "И очень важно, чтобы у обоих кандидатов действительно был план украинской победы и была стратегия, подчеркну, именно победы", – сказал он.

На ремарку о том, что Ди Вэнс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию". "И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется", – добавил он.

Ермак также заявил, что не видит угрозы для Украины в случае возможной победы Трампа.

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