Єрмак не бачить загроз для підтримки України у разі перемоги Трампа

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що потенційна перемога на виборах у США Дональда Трампа не створить загрози для подальшої підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, нещодавня телефонна розмова Трампа і Володимира Зеленського підтвердила "добрі стосунки" і повагу Трампа до України та українського президента, і Трамп "з великою увагою" слухав пояснення про те, що відбувається в Україні.

Єрмак підтвердив, що Трамп справді казав Зеленському "не слухати" чуток про нібито готовність Трампа йти на поступки Путіну проти інтересів України задля швидкого припинення бойових дій.

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"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – сказав керівник ОП.

На ремарку про те, що кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс оперує тезами, вигідними Росії, Єрмак відповів, що "потрібно працювати і змінювати цю позицію".

"І те, що я бачив у медіа останніми днями, свідчить, що навіть риторика Джей Ді Венса змінюється", – додав він.

Він додав, що загалом не вірить у те, що у США може з’явитися президент, який би не розумів загрози Росії і виступав проти підтримки України.

"Між США і Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше", – сказав Єрмак.

На питання про реалістичність приїзду Трампа в Україну під час виборчої кампанії Єрмак відповів, що Трамп "має таке запрошення", але не знає, чи той скористається ним, та що домовитись про таку поїздку було б важко.

Водночас керівник ОП вважає більшими шанси на те, що кандидат-переможець – Трамп чи хтось інший – приїде в Україну ще до інавгурації.

Також Єрмак підтвердив, що офіційний Київ веде спілкування з обома партіями і штабами обох кандидатів, тому що для України дуже важлива двопартійна підтримка.

Дивіться також повне відео інтерв’ю "Європейській правді".