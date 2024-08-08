ЗМІ: На навчаннях у Грузії загорівся танк, постраждав військовий

Під час військових навчань у західній Грузії загорівся танк, унаслідок чого один військовий зазнав серйозних поранень.

Про це стало відомо грузинському телеканалу Mtavari, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в понеділок, 5 серпня, на грузинській військовій базі в місті Сенакі. Стверджується, що танк загорівся під час висунення до місця проведення маневрів.

У результаті 45-річний грузинський військовослужбовець Зураб Писенко дістав опіки, його екстрено відправили на лікування до Туреччини.

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За інформацією Mtavari, чоловік переніс операцію, його життю нічого не загрожує, але стан залишається важким.

Очевидцями загоряння танка стали місцеві жителі. Журналісти з'ясували, що розслідуванням події займається військова поліція Грузії.

Міноборони Грузії досі не повідомляло про інцидент під час навчань.

Нагадаємо, минулого місяця поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії упав військовий штурмовик Су-25, його пілот загинув.