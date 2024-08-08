СМИ: На учениях в Грузии загорелся танк, пострадал военный

Во время военных учений в западной Грузии загорелся танк, в результате чего один военный получил серьезные ранения.

Об этом стало известно грузинскому телеканалу Mtavari, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, на грузинской военной базе в городе Сенаки. Утверждается, что танк загорелся во время выдвижения к месту проведения маневров.

В результате 45-летний грузинский военнослужащий Зураб Писенко получил ожоги, его экстренно отправили на лечение в Турцию.

Реклама:

По информации Mtavari, мужчина перенес операцию, его жизни ничего не угрожает, но состояние остается тяжелым.

Очевидцами возгорания танка стали местные жители. Журналисты выяснили, что расследованием происшествия занимается военная полиция Грузии.

Минобороны Грузии до сих пор не сообщало об инциденте во время учений.

Напомним, в прошлом месяце вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии упал военный штурмовик Су-25, его пилот погиб.