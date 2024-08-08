В Україні почав роботу новопризначений посол Бельгії

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс у четвер, 8 серпня, вручив вірчі грамоти заступник міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.

Під час вручення вірчих грамот Перебийніс подякував Бельгії за підтримку України на тлі повномасштабної російської агресії та під час бельгійського головування в Раді Європейського Союзу.

Фото: МЗС України

Також сторони обговорили подальше залучення Бельгії до просування української "формули миру", підтримку України на шляху до членства в ЄС та НАТО і двосторонні відносини.

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"Бельгійський дипломат запевнив у рішучій налаштованості докласти усіх зусиль для подальшої розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем", – додали в МЗС України.

Люк Якобс працює в дипломатичній службі Бельгії з 1986 року, зокрема в постійному представництві країни при Євросоюзі та Польщі. У 2014-2018 роках уже був послом в Україні, після чого його замінив Алекс Ленартс, який пропрацював до 2022-го.

Нагадаємо, новий посол України у Чехії Василь Зварич з 2 липня офіційно розпочав роботу на цій посаді.