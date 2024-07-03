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Новий посол України у Чехії офіційно почав роботу

Новини — Середа, 3 липня 2024, 09:26 — Марія Ємець

Новий посол України у Чехії Василь Зварич з 2 липня офіційно розпочав роботу на цій посаді.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Василь Зварич, який до цього був послом у Польщі, опублікував фото з церемонії вручення вірчих грамот президенту Чехії Петру Павелу, що за процедурою вважається офіційним початком роботи посла в країні. 

"Сьогодні мені випала велика честь вручити вірчі грамоти президенту Чехії. Щиро подякував йому за підтримку у цей скрутний час російської агресії. Перемога України буде перемогою також Чеської Республіки і всього вільного світу, гарантією сталого миру у Європі", – написав посол.

Чинний посол України у Чехії був призначений президентом Володимиром Зеленським менше двох тижнів тому. Посада посла в Празі не була заповнена майже два роки після того, як попередній посол Євген Перебийніс перейшов на посаду заступника міністра закордонних справ України.

У Варшаві Зварич працює послом з 2022 року, але в минулому вже працював на різних посадах у посольстві в Польщі. Він також має досвід роботи в посольствах України в США і Туреччині.

Чеська сторона не раз просила Україну якнайшвидше призначити посла у Празі. В листопаді 2023-го голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ визначився з кандидатурою.

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Чехія МЗС
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