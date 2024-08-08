В Украине начал работу новоназначенный посол Бельгии

Посол Бельгии в Украине Люк Якобс в четверг, 8 августа, вручил верительные грамоты заместитель министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Во время вручения верительных грамот Перебийнис поблагодарил Бельгию за поддержку Украины на фоне полномасштабной российской агрессии и во время бельгийского председательства в Совете Европейского Союза.

Фото: МИД Украины

Также стороны обсудили дальнейшее привлечение Бельгии к продвижению украинской "формулы мира", поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО и двусторонние отношения.

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"Бельгийский дипломат заверил в решительной настроенности приложить все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Киевом и Брюсселем", – добавили в МИД Украины.

Люк Якобс работает в дипломатической службе Бельгии с 1986 года, в частности в постоянном представительстве страны при Евросоюзе и Польше. В 2014-2018 годах уже был послом в Украине, после чего его заменил Алекс Ленартс, который проработал до 2022-го.

Напомним, новый посол Украины в Чехии Василий Зварич со 2 июля официально приступил к работе на этой должности.