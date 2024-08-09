Німецький політик: Просування України на Курщині не суперечить міжнародному праву

Депутат Бундестагу і експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер вважає, що останній наступ українських військових на російську територію підпадає під дію міжнародного права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Раптовий наступ України "звичайно, дозволений міжнародним правом в сенсі права на самооборону" і "має сенс з військово-стратегічної точки зору", заявив Кізеветтер.

На думку експерта з питань оборони ХДС, наступ українських військ має на меті зв'язати російські війська в Курській області і завдати їм значних втрат.

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"Таким чином, тиск на фронті може бути знятий в інших місцях, тому що Росія зв'язує сили в Курську або змушена перекидати їх туди", – пояснив він.

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.