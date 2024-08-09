Немецкий политик: Продвижение Украины на Курщине не противоречит международному праву

Депутат Бундестага и эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер считает, что последнее наступление украинских военных на российскую территорию подпадает под действие международного права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Внезапное наступление Украины "конечно, разрешено международным правом в смысле права на самооборону" и "имеет смысл с военно-стратегической точки зрения", заявил Кизеветтер.

По мнению эксперта по вопросам обороны ХДС, наступление украинских войск имеет цель связать российские войска в Курской области и нанести им значительные потери.

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"Таким образом, давление на фронте может быть снято в других местах, потому что Россия связывает силы в Курске или вынуждена перебрасывать их туда", – пояснил он.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что по-прежнему не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.