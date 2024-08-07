Держдеп: Іронічно, що Росія, яка напала на Україну, говорить про "провокацію" в Курську

Речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви російського правителя Владіміра Путіна про те, що нинішні події в Курській області є "провокацією" України.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Міллер підтвердив, що США "перебувають на зв’язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them. – Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – додав він.

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Речник Держдепу додав, що рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

У США раніше говорили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.