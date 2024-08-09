Малі "помстилася" Швеції, яка скоротила допомогу після розриву відносин з Україною

Міністерство закордонних справ Малі в п’ятницю, 9 серпня, оголосило про вислання посла Швеції після того, як вона вирішила скоротити допомогу на розвиток цій африканській державі через розрив дипломатичних відносин з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У середу міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль оголосив, що уряд поступово припинятиме допомогу Малі.

"Не можна підтримувати незаконну загарбницьку війну Росії проти України і в той же час отримувати кілька сотень мільйонів крон щорічно допомоги на розвиток", – пояснив міністр рішення у соцмережі X (Twitter).

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Про це рішення оголосили ще на початку року, і лише зараз уряд Швеції почав вживати конкретних заходів.

Нині ж малійське МЗС заявило, що посла Швеції в столиці Бамако попросили покинути країну протягом 72 годин.

Малі та її сусіди Нігер і Буркіна-Фасо після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пережили військові перевороти та встановили тісніші зв'язки з Росією, натомість змусивши Францію та США вивести війська з регіону.

Нещодавно Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнер", та оголосило про розрив дипломатичних відносин.