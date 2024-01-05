Швеція припинить надавати допомогу Малі через позицію щодо Росії

Уряд Швеції вирішив припинити надавати допомогу з метою розвитку Малі через позицію африканської країни щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю телеканалу TV4 заявив міністр зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва Швеції Йоган Форсселль.

"Військова хунта Малі повертається до Росії та підтримує їхню війну проти України", – зазначив він.

У відомстві Форсселля поінформували, що за останні десять років Швеція надала Малі понад 3,5 мільярда шведських крон (понад 340 мільйонів доларів) у вигляді допомоги на розвиток.

Це рішення щодо Малі є частиною зусиль шведського уряду щодо реорганізації окремих напрямків двосторонньої допомоги країнам Африки.

Однією з причин такого рішення є те, що Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагали від Росії вивести свої війська з України.

За словами міністра, в рамках реформи шведська допомога не буде спрямована на підтримку держав, які є недемократичними або протидіють "світовому порядку, заснованому на правилах" і, таким чином, "підривають шведські інтереси".

Нагадаємо, у грудні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність Берліна та Брюсселя підтримати африканські країни в боротьбі з хворобами й пандеміями.

В листопаді президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу попросив вибачення за злочини, скоєні під час колоніального правління країни в африканській Танзанії.