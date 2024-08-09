Мали "отомстила" Швеции, которая сократила помощь после разрыва отношений с Украиной
Министерство иностранных дел Мали в пятницу, 9 августа, объявило о высылке посла Швеции после того, как она решила сократить помощь на развитие этому африканскому государству из-за разрыва дипломатических отношений с Украиной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
В среду министр Швеции по вопросам сотрудничества в сфере развития Йохан Форселль объявил, что правительство постепенно будет прекращать помощь Мали.
"Нельзя поддерживать незаконную захватническую войну России против Украины и в то же время получать несколько сотен миллионов крон ежегодно помощи на развитие", – пояснил министр решение в соцсети X (Twitter).
Об этом решении объявили еще в начале года, и только сейчас правительство Швеции начало принимать конкретные меры.
Сейчас же малийский МИД заявил, что посла Швеции в столице Бамако попросили покинуть страну в течение 72 часов.
Мали и ее соседи Нигер и Буркина-Фасо после начала полномасштабного российского вторжения в Украину пережили военные перевороты и установили более тесные связи с Россией, взамен заставив Францию и США вывести войска из региона.
Недавно Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнер", и объявило о разрыве дипломатических отношений.