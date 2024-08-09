Угорщина звільнила посла в Польщі, яка була проти політики Орбана щодо Варшави

Влада Угорщини звільна посла у Польщі Орсолю Ковач, яка, за інформацією ЗМІ, просила про це з 2022 року на тлі стрімкого погіршення польсько-угорських відносин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На це звернув увагу портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Рішення про звільнення Ковач із посади угорського посла у Варшаві президент Томаш Суйок за поданням голови МЗС Петера Сійярто підписав ще в липні, але його опублікували тільки через місяць.

Наступником Ковач стане Іштван Ійдярто – колишній посол Угорщини в Україні, кандидатуру якого запропонував Сійярто.

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Орсоля Ковач, яка перебувала на посаді посла з початку 2017 року, є донькою відомого угорського полоніста, науковця й перекладача Іштвана Ковача (він свого часу долучився до відкриття консульства Угорщини в Кракові).

За інформацією ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли відносини Варшави та Будапешта суттєво погіршились, польська влада влаштувала негласний бойкот Ковач – як протест проти політики Орбана.

У зв’язку з цим Ковач – яка особисто супроводжувала угорського прем’єра як перекладачка під час зустрічей з топпосадовцями Польщі – тривалий час просила звільнити її.

"За словами джерел, вона пояснювала це тим, що її важко переносити погіршення угорсько-польських відносин і що вона дедалі менше може сприймати політику уряду Орбана щодо України", – пише Telex.

За інформацією порталу, нині Орсоля Ковач працює помічницею президента Угорщини.

Напередодні під час програмного виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини заявив, що поляки "ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі", бо нібито "безсоромно ведуть бізнес" із Росією. Це викликало вкрай гостру реакцію Варшави.

Відносини між Варшавою та Будапештом стали прохолоднішими після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року через розбіжності у ставленні до цього вторгнення. Однак досі Орбан не дозволяв собі настільки відвертої критики на адресу Польщі.