Венгрия уволила посла в Польше, которая была против политики Орбана в отношении Варшавы

Власти Венгрии уволили посла в Польше Орсолю Ковач, которая, по информации СМИ, просила об этом с 2022 года на фоне стремительного ухудшения польско-венгерских отношений после полномасштабного вторжения России в Украину.

На это обратил внимание портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Решение об увольнении Ковач с должности венгерского посла в Варшаве президент Томаш Суйок по представлению главы МИД Петера Сийярто подписал еще в июле, но его опубликовали только через месяц.

Преемником Ковач станет Иштван Ийдярто – бывший посол Венгрии в Украине, кандидатуру которого предложил Сийярто.

Реклама:

Орсоля Ковач, которая находилась на посту посла с начала 2017 года, является дочерью известного венгерского полониста, ученого и переводчика Иштвана Ковача (он в свое время приобщился к открытию консульства Венгрии в Кракове).

По информации СМИ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда отношения Варшавы и Будапешта существенно ухудшились, польские власти устроили негласный бойкот Ковач – как протест против политики Орбана.

В связи с этим Ковач – которая лично сопровождала венгерского премьера как переводчица во время встреч с топ-чиновниками Польши – долгое время просила уволить ее.

"По словам источников, она объясняла это тем, что ей трудно переносить ухудшение венгерско-польских отношений и что она все меньше может воспринимать политику правительства Орбана в отношении Украины", – пишет Telex.

По информации портала, сейчас Орсоля Ковач работает помощницей президента Венгрии.

Накануне во время программного выступления в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле-Тушнад премьер-министр Венгрии заявил, что поляки "ведут самую лицемерную и ханжескую политику во всей Европе", потому что якобы "бесстыдно ведут бизнес" с Россией. Это вызвало крайне острую реакцию Варшавы.

Отношения между Варшавой и Будапештом стали более прохладными после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года из-за разногласий в отношении к этому вторжению. Однако до сих пор Орбан не позволял себе столь откровенной критики в адрес Польши.