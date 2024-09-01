Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування

Хорватія оголосила про передачу Україні роботизованої системи розмінування DOK-ING MV-4.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Відповідний сертифікат передали представникам України міністр оборони Хорватії Іван Анушич та керівники компанії-виробника під час міжнародної конференції Globsec, яка проходить у Празі.

Анушич зазначив, що процес розмінування України потребуватиме багато часу та багато грошей.

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"Розмінування – величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба", – зазначив хорватський міністр.

Анушич оголосив результати донорської конференції, яка пройшла в 2023 році в Загребі. На ній, за його словами, було зібрано майже пів мільярда доларів.

Це додасть до успіху відновлення, адже гуманітарне розмінування є передумовою відбудови, розвитку економіки та повернення людей у свої домівки, додав представник уряду Хорватії.

На початку серпня Європейський Союз виділив 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України.

Крім того, Державний департамент США 16 липня передав Державній спеціальній службі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю $5,8 млн.