Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

Хорватия объявила о передаче Украине роботизированной системы разминирования DOK-ING MV-4.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Соответствующий сертификат передали представителям Украины министр обороны Хорватии Иван Анушич и руководители компании-производителя во время международной конференции Globsec, которая проходит в Праге.

Анушич отметил, что процесс разминирования Украины потребует много времени и много денег.

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"Разминирование – огромная задача, и международная поддержка здесь очень нужна. Украина не одна, мы будем работать вместе столько, сколько надо", – отметил хорватский министр.

Анушич объявил результаты донорской конференции, которая прошла в 2023 году в Загребе. На ней, по его словам, было собрано почти полмиллиарда долларов.

Это добавит к успеху восстановления, ведь гуманитарное разминирование является предпосылкой восстановления, развития экономики и возвращения людей в свои дома, добавил представитель правительства Хорватии.

В начале августа Европейский Союз выделил 2 миллиона евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию Украины.

Кроме того, Государственный департамент США 16 июля передал Государственной специальной службе транспорта Украины новое оборудование для разминирования стоимостью $5,8 млн.