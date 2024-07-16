Україна отримала від США обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн 

Державний департамент США 16 липня передав Державній спеціальній службі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю $5,8 мільйона.

Про це повідомили у посольстві США в Україні, пише "Європейська правда".

Обладнання необхідне для підтримки операцій з гуманітарного розмінування на територіях, звільнених від російських військ.

До переданого обладнання увійшли чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням, запасні частини, мобільні станції технічного обслуговування, а також вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість.

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Також передано чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.

Передача відбулася після завершення співробітниками служби тренінгу з механічного розмінування, проведеного компанією Tetra Tech на заході України в рамках спільної американо-канадської ініціативи.

З жовтня 2022 року в рамках цієї спільної ініціативи 1076 українських державних саперів пройшли навчання для здобуття різних базових, середніх та просунутих навичок технічного розмінування.

США виділили на цю ініціативу 118 мільйонів доларів США, а Канада – 12,5 мільйона канадських доларів.

Нагадаємо, у травні ДСНС України отримала системи для розмінування від ЄС.

На початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.