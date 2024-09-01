Конституційний суд Грузії завершив розгляд справи щодо закону "про іноагентів"

Конституційний суд Грузії завершив триденні слухання у справі скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Голова Конституційного суду Мераб Турава, пояснив за підсумками процесу, що "сторонам буде повідомлено про ухвалення судового акту" за кілька днів.

Судді мають вирішити – чи запускати судове діловодство за позовами проти закону про іноагентів і чи приступати до розгляду справи по суті.

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Крім того, судді мають визначитися: чи припиняти дію закону "Про прозорість іноземного впливу", який набув чинності, до завершення слухань та ухвалення остаточного рішення Конституційним судом.

До Конституційного суду Грузії було подано чотири позови проти закону "про іноагентів", які розглядалися з 29 серпня.

Позивачами виступили президентка Грузії, опозиційні політики, громадські організації і журналісти.

Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".



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