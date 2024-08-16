В Грузії оштрафували опозиційний телеканал за ролики проти закону про "іноагентів"

Національна комісія з комунікацій Грузії оштрафувала опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".



Ідеться про два кліпи, які транслювали в ефірі телеканалу в липні. Як повідомляє комісія, у них "грузинський закон "Про прозорість іноземного впливу" представлений у негативному контексті", "називається російським" і позиціонується як "загроза для всіх суб'єктів і суспільства" Грузії.



Регулятор визнав, що ці кліпи слугують тому, щоб не допустити обрання на майбутніх парламентських виборах "політичних об'єднань, які підтримують згаданий закон". Ролики визнали політичною рекламою.

За законом, політичну рекламу не можна розміщувати до офіційного оголошення передвиборчих термінів. Оскільки минулого місяця комісія вже зробила попередження Mtavari за аналогічне порушення, цього разу телеканал оштрафували. Крім того, мовник зобов'язали зняти зазначені ролики з ефіру.



Політичною рекламою також визнали ролики проурядового PosTV. У них розповідалося про підтримку підприємців за держпрограмами, які запустив уряд "Грузинської мрії". Відеоряд супроводжується підписом: "Грузинська мрія" фінансує понад 100 заводів".



Оскільки раніше у PosTV не було аналогічних порушень, телеканал відбувся попередженням.



Нагадаємо, грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у травні, він викликав масові протести та гостру критику Заходу.

Після цього в ЄС заявили про де-факто призупинення вступу Грузії, а США – про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Реклама:

Крім того, Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги.

Читайте також: Грузія готується до зміни влади? Як конфлікт Тбілісі з Заходом допомагає опозиції.