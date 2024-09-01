Конституционный суд Грузии завершил рассмотрение дела по закону "об иноагентах"

Конституционный суд Грузии завершил трехдневные слушания по делу скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Глава Конституционного суда Мераб Турава, пояснил по итогам процесса, что "сторонам будет сообщено о принятии судебного акта" за несколько дней.

Судьи должны решить – запускать ли судебное делопроизводство по искам против закона об иноагентах и приступать ли к рассмотрению дела по существу.

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Кроме того, судьи должны определиться: прекращать ли действие вступившего в силу закона "О прозрачности иностранного влияния" до завершения слушаний и принятия окончательного решения Конституционным судом.

В Конституционный суд Грузии было подано четыре иска против закона "об иноагентах", которые рассматривались с 29 августа.

Истцами выступили президент Грузии, оппозиционные политики, общественные организации и журналисты.

Недавно национальный регулятор оштрафовал оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари (более $900) за ролики против закона об "иноагентах".



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