В РФ анонсували зміну своєї ядерної доктрини на основі дій Заходу

Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу у зв'язку з війною РФ проти України.

Про це заявив ТАСС заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, передає "Європейська правда".

"Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв'язку зі СВО (так РФ називає свою загарбницьку війну проти України – ред)", – сказав Рябков.

Він пояснив, що зараз триває процес доведення відповідного документа, однак про конкретні терміни його завершення говорити поки що зарано. "Час завершення цієї роботи – питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", – зазначив Рябков.

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Глава Кремля Владімір Путін заявляв, що російська ядерна доктрина – живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни. При цьому, як він підкреслював, Москва виходить із того, що до обміну ядерними ударами ніколи не дійде.

Раніше Рябков зазначав, що дії Заходу ставлять питання про приведення ядерної доктрини РФ у відповідність до потреб. За його словами, зовнішньополітична обстановка серйозно загострюється через дії США та їхніх союзників, і Москва безперервно аналізує, наскільки її документи у сфері ядерного стримування відповідають цим викликам.

Згідно з "Основами держполітики РФ у сфері ядерного стримування від 2020 року", застосування Росією ядерної зброї можливе в разі використання противником цієї або інших видів зброї масового ураження проти РФ та її союзників, надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет для атаки на Росію та її союзників, впливу супротивника на об'єкти, необхідні для відповідних дій ядерних сил, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Нагадаємо, президент Джо Байден у березні затвердив засекречений план ядерної стратегії, який уперше переорієнтував стратегію стримування щодо Китаю з метою не допустити розширення його ядерного арсеналу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.