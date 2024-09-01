В РФ анонсировали изменение своей ядерной доктрины на основе действий Запада

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада.

Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает "Европейская правда".

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, со всем тем, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", – сказал Рябков.

Он пояснил, что сейчас идет процесс доведения соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано. "Время завершения этой работы – вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности в связи со СВО (так РФ называет свою захватническую войну против Украины – ред)", – отметил Рябков.

Реклама:

Глава Кремля Владимир Путин заявлял, что российская ядерная доктрина – живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения. При этом, как он подчеркивал, Москва исходит из того, что до обмена ядерными ударами никогда не дойдет.

Ранее Рябков отмечал, что действия Запада ставят вопрос о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с потребностями. По его словам, внешнеполитическая обстановка серьезно обостряется из-за действий США и их союзников, и Москва непрерывно анализирует, насколько ее документы в сфере ядерного сдерживания соответствуют этим вызовам.

Согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Напомним, президент Джо Байден в марте утвердил засекреченный план ядерной стратегии, который впервые переориентировал стратегию сдерживания в отношении Китая с целью не допустить расширения его ядерного арсенала.

Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.