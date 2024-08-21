NYT: Байден затвердив секретну ядерну стратегію США

Президент Джо Байден у березні затвердив засекречений план ядерної стратегії, який уперше переорієнтував стратегію стримування щодо Китаю з метою не допустити розширення його ядерного арсеналу.

Про це йдеться у публікації New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, план також має на меті підготувати США до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

Білий дім ніколи не оголошував офіційно про те, що Байден затвердив переглянуту стратегію, відому як "Посібник із застосування ядерної зброї".

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Очікується, що незасекречене повідомлення для Конгресу про перегляд буде надіслано до того, як Байден залишить президентську посаду у січні 2025 року.

Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, однак нещодавно двом посадовцям президентської адміністрації було дозволено натякнути на цю зміну – в ретельно обмежених, окремих реченнях.

"Ця адміністрація, як і чотири попередні адміністрації, випустила "Огляд ядерної політики" та "Посібник із планування застосування ядерної зброї. Хоча конкретний текст Посібника засекречений, його існування в жодному разі не є секретом", – сказав представник Білого дому Шон Саветт.

За його словами, документ не є відповіддю на будь-яку конкретну особу, країну або загрозу.

У червні старший директор з питань контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ.

Нова стратегія підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно", вказав він.

За словами офіційних осіб, це було лише питанням часу, коли принципово інше ядерне середовище почне змінювати американські військові плани і стратегію.

З часів президентства Гаррі Трумена ця ядерна стратегія була в переважній більшості зосереджена на арсеналі Кремля.

Нові директиви Байдена свідчать про те, як швидко це змінюється. Китай згадувався в останньому ядерному керівництві, виданому наприкінці правління адміністрації Дональда Трампа.

Стратегія Байдена посилює фокус на зростанні ядерних амбіцій китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб відобразити оцінки Пентагону, що ядерні сили Китаю збільшаться до 1000 до 2030 року і 1500 до 2035 року – приблизно до тих чисел, які зараз розгорнуті Сполученими Штатами і Росією.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.

У Держдепі США у липні пообіцяли стежити за діями Росії на тлі нових погроз представників Кремля щодо розгортання ядерних ракет.