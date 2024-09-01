Уряд Великої Британії обіцяє новий закон для посилення прав працівників

Лейбористська партія Британії оголосила в суботу про плани представити найбільш "насичений законодавчий порядок денний" для нового уряду за останні десятиліття, включаючи прийняття восени законів, спрямованих на поліпшення прав працівників і більший захист орендарів житла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Оскільки парламент має повернутися з літніх канікул у понеділок, лідер Палати громад Люсі Пауелл заявила, що протягом наступних кількох місяців уряд запровадить законодавство, покликане передати владу від роботодавців до працівників і дозволити орендарям оскаржувати необґрунтоване підвищення орендної плати.

Законопроєкт про права найманих працівників заборонить контракти з нульовою оплатою праці – близько 1 мільйона людей у Британії мають трудові контракти, в яких не вказана мінімальна кількість годин, які вони можуть відпрацювати, і які оплачуються лише за години, відпрацьовані на зміні, а також заборонить тактику звільнення та повторного найму.

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Законопроєкт про права орендарів усуне загрозу свавільних виселень і заборонить орендодавцям дискримінувати сім'ї з дітьми.

Наступного тижня уряд також планує ухвалити закон про поступову ренаціоналізацію мережі пасажирських залізниць та посилення ролі офіційного контролера бюджету країни.

У четвер у Палаті громад законодавці матимуть першу можливість обговорити законопроєкт про британську енергетику, який передбачає створення державної компанії з капіталом у 8,3 млрд фунтів стерлінгів ($10,89 млрд) для спільного інвестування в зелені технології.

"Новий лейбористський уряд сповнений енергії, ідей і прагнення виконати наш мандат на зміни. Саме тому ми оголосили про насичений законодавчий порядок денний", – сказала Пауелл.

Протягом наступних кількох місяців уряд також планує запровадити законодавство, яке посилить правила щодо сумісництва для законодавців і притягне до персональної кримінальної відповідальності керівників водоканалів, якщо їхні компанії неодноразово порушуватимуть правила очищення стічних вод.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

Після обрання прем'єр-міністром Стармер неодноразово звинувачував колишній консервативний уряд у тому, що він залишив Британію у занедбаному стані. За його словами, це дозволило "головорізам" спровокувати антиміграційні заворушення.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.