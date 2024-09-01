Правительство Великобритании обещает новый закон для усиления прав работников

Лейбористская партия Британии объявила в субботу о планах представить наиболее "насыщенную законодательную повестку дня" для нового правительства за последние десятилетия, включая принятие осенью законов, направленных на улучшение прав работников и большую защиту арендаторов жилья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Поскольку парламент должен вернуться с летних каникул в понедельник, лидер Палаты общин Люси Пауэлл заявила, что в течение следующих нескольких месяцев правительство введет законодательство, призванное передать власть от работодателей к работникам и позволить арендаторам оспаривать необоснованное повышение арендной платы.

Законопроект о правах наемных работников запретит контракты с нулевой оплатой труда – около 1 миллиона человек в Британии имеют трудовые контракты, в которых не указано минимальное количество часов, которые они могут отработать, и которые оплачиваются только за часы, отработанные на смене, а также запретит тактику увольнения и повторного найма.

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Законопроект о правах арендаторов устранит угрозу произвольных выселений и запретит арендодателям дискриминировать семьи с детьми.

На следующей неделе правительство также планирует принять закон о постепенной ренационализации сети пассажирских железных дорог и усилении роли официального контролера бюджета страны.

В четверг в Палате общин законодатели получат первую возможность обсудить законопроект о британской энергетике, который предусматривает создание государственной компании с капиталом в 8,3 млрд фунтов стерлингов ($10,89 млрд) для совместного инвестирования в зеленые технологии.

"Новое лейбористское правительство полно энергии, идей и стремления выполнить наш мандат на изменения. Именно поэтому мы объявили о насыщенной законодательной повестке дня", – сказала Пауэлл.

В течение следующих нескольких месяцев правительство также планирует ввести законодательство, которое ужесточит правила совместительства для законодателей и привлечет к персональной уголовной ответственности руководителей водоканалов, если их компании неоднократно будут нарушать правила очистки сточных вод.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".

После избрания премьер-министром Стармер неоднократно обвинял бывшее консервативное правительство в том, что оно оставило Британию в запущенном состоянии. По его словам, это позволило "головорезам" спровоцировать антимиграционные беспорядки.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девушки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.