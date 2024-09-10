У Білому домі відреагували на падіння дронів РФ на території двох країн НАТО

У Білому домі заявили, що під час бойових дій в Україні фрагменти ракет або безпілотників часом падають на території сусідніх країн, і це явище не нове, хоча і свідчить про небезпеку "війни Путіна".

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

Кірбі коментував останнє порушення бойовими дронами РФ повітряного простору Латвії та Румунії, двох країн НАТО.

"Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим", – сказав Кірбі.

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Він додав, що США перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – зауважив Кірбі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має відповісти посиленою підтримкою України після останніх інцидентів із падінням російських дронів на території Латвії та Румунії.

Міністерство закордонних справ Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим минулого тижня російським безпілотником на сході країни.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.