НАТО не має інформації, що дрон РФ розбився у Латвії навмисно

У НАТО не мають інформації про те, що падіння російського безпілотника на території Латвії було навмисним.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла.

Вона відзначила, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників.

"Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", – заявила Дахлалла.

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Вона нагадала, що у відповідь на війну Росії Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.

Нагадаємо, у Латвії в суботу 7 вересня розбився російський військовий дрон, що ймовірно залетів через Білорусь.

Наскільки відомо, це був перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушив повітряний простір Латвії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дорікнув союзникам по НАТО за бездіяльність, яка призвела до безперешкодного падіння російських дронів на території країн Альянсу.