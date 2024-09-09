Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений у себе "Шахед"

Міністерство закордонних справ Латвії в понеділок, 9 вересня, викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим минулого тижня російським безпілотником на сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило латвійське МЗС.

Главі російського посольства висловили "категоричний протест" у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотного літального апарату військового призначення Росії типу "Шахед".

"Тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати повне пояснення інциденту, в якому БПЛА незаконно порушив повітряний простір Латвії і був оснащений вибухівкою", – йдеться в повідомленні.

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Російський представник запевнив латвійську сторону, що поінформує про ситуацію своє Міністерство закордонних справ.

"Латвійська влада продовжує проводити поглиблене розслідування обставин інциденту. Латвія поінформувала дипломатичними каналами своїх союзників, керівництво НАТО і ЄС, а також колег з міністерств закордонних справ інших країн", – зазначили в латвійському МЗС.

Нагадаємо, 8 вересня президент у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили.

У латвійських збройних силах зазначили, що дрон був оснащений вибухівкою та залетів у Латвію через Білорусь.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.