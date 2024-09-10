У Швеції назвали нового главу МЗС

Міністерство закордонних справ Швеції після відставки Тобіаса Біллстрьома очолила Марія Мальмер Стенергард, яка до цього була міністеркою міграції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TT.

Про перестановки у шведському уряді стало відомо під час засідання парламенту у вівторок, 10 вересня.

Представниця Поміркованої коаліційної партії та однопартійка Біллстрьома, Стенергард з 2022 року очолювала Міністерство з питань міграції, а перед тим вісім років пропрацювала в парламенті.

Реклама:

Фото: ТТ

Окрім МЗС, новий очільник з’явився в Міністерства з питань ЄС, чия попередня керівниця Джессіка Росвалль була номінована в єврокомісари – її замінить Джессіка Розенкранц.

А новим шведським міністром з питань міграції стане Йохан Форсселл, який досі очолював Міністерство з питань співробітництва та зовнішньої торгівлі. Також змінились керівники Міністерств освіти та праці й інтеграції.

Тобіас Біллстрьом несподівано оголосив про відставку з посади міністра закордонних справ Швеції на початку вересня.

ЗМІ писали, що причиною міг стати конфлікт Біллстрьома з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, але він сам це заперечує.