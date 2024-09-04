Голова МЗС Швеції йде у відставку

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у середу, 4 вересня, заявив, що складає повноваження та йде з політики.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Більстрьом оголосив про рішення піти з посади голови шведського МЗС на засіданні уряду, додавши, що це "нелегке" рішення він обмірковував в останні місяці.

"За останні 25 років я відігравав багато різних ролей у політиці, зокрема 10 років на посаді міністра", – зазначив він, перерахувавши серед досягнень на останній посаді вступ Швеції в НАТО.

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Він окремо наголосив на зміні шведської політики безпеки, зокрема вказавши, що Стокгольм входить до ключової групи держав, які підтримують Україну, і розробив довгострокову політику протидії російській експансії.

Шведський міністр уточнив, що планує повністю піти з політики, тому складе свій депутатський мандат.

"Що я буду робити далі, поки що відкрите питання. Але мені лише 50 років, і я з нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок і наполегливо працювати в інших обставинах, де моя відданість справі стане в нагоді", – додав Більстрьом.

Тобіас Більстрьом очолив МЗС Швеції у 2022 році після парламентських виборів, на яких більшість здобула ультраправа партія "Шведські демократи". Вона не увійшла до уряду, але підтримувала частину рішень коаліції.

До цього призначення Більстрьом був головою фракції "Поміркованих" у парламенті.

Нагадаємо, минулого тижня колишній прем'єр-міністр Латвії та ексміністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш склав мандат депутата Сейму і вирішив закінчити політичну кар’єру.