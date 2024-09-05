Голова МЗС Швеції спростував, що йде у відставку через конфлікт із прем’єром

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, який напередодні оголосив про відставку, заперечив, що вона пов’язана нібито з конфліктом із прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі телеканалу TV4.

Після оголошення Біллстрьома про відставку деякі шведські ЗМІ, зокрема газета Expressen, заявили, що причиною такого кроку став його непублічний конфлікт із прем'єром із низки питань.

Серед іншого, за інформацією Expressen, главі МЗС Швеції не подобалось, що прем’єр-міністр намагався "перетягнути ковдру" в питанні вступу країни в НАТО. Також між обома є розбіжності з деяких зовнішньополітичних питань, зокрема подій у Газі.

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Додатково відносини загострила нібито відмова Біллстрьома погодитись на номінування в єврокомісари та призначення нового державного секретаря у шведське МЗС.

Сам міністр називає ці повідомлення "абсолютно неправдивими" та наполягає, що "відносини між мною і Ульфом Крістерссоном були та залишаються хорошими". Біллстрьом наполіг, що причиною його відставки стали роздуми про подальшу кар’єру.

"Мені спало на думку подумати, скільки ще залишилося від мого трудового життя, і я дійшов висновку, що настав час піти у відставку", – сказав він.

Тобіас Більстрьом очолив МЗС Швеції у 2022 році після парламентських виборів, на яких більшість здобула ультраправа партія "Шведські демократи". Вона не увійшла до уряду, але підтримувала частину рішень коаліції.

До цього призначення Більстрьом був головою фракції "Поміркованих" у парламенті.

Нагадаємо, минулого тижня колишній прем'єр-міністр Латвії та ексміністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш склав мандат депутата Сейму і вирішив закінчити політичну кар’єру.