Латвія надасть українським Силам оборони комп’ютерну техніку та екіпірування

Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.

Про це передає видання LSM, пише "Європейська правда".

Бюро внутрішньої безпеки Латвії знайшло можливість передати для потреб Сил оборони куртки та черевики, флісові кофти, один дрон із сумкою та батареєю та кілька біноклів.

Окрім цього, відгукуючись на прохання українських урядових установ, які потребують офісного обладнання, у Латвії знайшли можливість передати їм 845 комп'ютерів, у тому числі портативних, 269 моніторів та інших приладів.

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Видання повідомило, що техніку отримають Чернігівська обласна військова адміністрація, Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області, Київський національний військовий університет та Міністерство соціальної політики України, вказується у повідомленні.

МВС Латвії пояснило, що його підвідомчим установам потрібно замінити комп'ютерну техніку, щоб на новій могла використовуватися свіжа операційна система – інакше зростають ризики кібернападів.

Проте більшість техніки, що замінюється, – у робочому стані і може повторно використовуватися безпечним чином там, де вимоги до забезпечення кібербезпеки нижчі, або без підключення до інтернету.

Нагадаємо, Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Зокрема у серпні країна ухвалила рішення про передачу Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.