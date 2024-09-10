Латвия предоставит украинским Силам обороны компьютерную технику и экипировку

Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

Об этом передает издание LSM, пишет "Европейская правда".

Бюро внутренней безопасности Латвии нашло возможность передать для нужд Сил обороны куртки и ботинки, флисовые кофты, один дрон с сумкой и батареей и несколько биноклей.

Кроме этого, откликаясь на просьбы украинских правительственных учреждений, которые нуждаются в офисном оборудовании, в Латвии нашли возможность передать им 845 компьютеров, в том числе портативных, 269 мониторов и других приборов.

Реклама:

Издание сообщило, что технику получат Черниговская областная военная администрация, Белоцерковская районная государственная администрация Киевской области, Киевский национальный военный университет и Министерство социальной политики Украины, указывается в сообщении.

МВД Латвии объяснило, что его подведомственным учреждениям нужно заменить компьютерную технику, чтобы на новой могла использоваться свежая операционная система – иначе возрастают риски кибернападений.

Однако большинство заменяемой техники – в рабочем состоянии и может повторно использоваться безопасным образом там, где требования к обеспечению кибербезопасности ниже, или без подключения к интернету.

Напомним, Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

В частности, в августе страна приняла решение о передаче Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.