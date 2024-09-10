Туск заявив про "тверду і продуману" політику щодо України, а також згадав про "польські інтереси"

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що країна у відносинах з Україною повинна вести "тверду і продуману" і жодне рішення Європейського Союзу щодо України не прийматиметься без повної згоди з боку Варшави.

На цьому він акцентував під час виступу на нараді польських послів у Варшаві, передає "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Туск заявив, що Польща потребуватиме "твердої та продуманої" політики щодо своїх найважливіших сусідів, а найважливішим сусідом, польський прем’єр назвав Україну.

"Наша співпраця з Україною і наша політика щодо України вимагає продуманих інструментів, вимагає повного розуміння, викликаного війною і героїзмом України. Але в цій емпатії має також бути місце для повного розуміння у відносинах з Україною наших національних інтересів", – підкреслив він.

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Водночас він наголосив, що велика готовність Польщі допомагати Україні у війні проти Росії "не може заслоняти поля польських інтересів тоді, коли вони інколи перебувають в очевидному конфлікті з українськими інтересами".

Туск підкреслив, що Польща є "найбільш надійним партнером й авторитетом в ЄС у питанні визначення європейської політики щодо України".

"Якщо йдеться про політику і стратегію щодо України, то я впевнений на 100%: Європа не прийме жодного рішення без нашої згоди у найбільш глибокому значенні цього слова. Йдеться не про затвердження, а авторство стратегії щодо України", – підсумував він.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

В останні дні між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова тодішнього голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Після обурення польських політиків українське зовнішньополітичне відомство пояснило слова Кулеби.

Однак, їх розкритикував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.

Детальніше читайте у статті Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.