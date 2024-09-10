Туск заявил о "твердой и продуманной" политике в отношении Украины, а также упомянул о "польских интересах"

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что страна в отношениях с Украиной должна вести "твердую и продуманную" и ни одно решение Евпропейского Союза по Украине не будет приниматься без полного согласия со стороны Варшавы.

На этом он акцентировал во время выступления на совещании польских послов в Варшаве, передает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что Польша потребует "твердой и продуманной" политики в отношении своих важнейших соседей, а важнейшим соседом, польский премьер назвал Украину.

"Наше сотрудничество с Украиной и наша политика в отношении Украины требует продуманных инструментов, требует полного понимания, вызванного войной и героизмом Украины. Но в этой эмпатии должно также быть место для полного понимания в отношениях с Украиной наших национальных интересов", – подчеркнул он.

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В то же время он подчеркнул, что большая готовность Польши помогать Украине в войне против России "не может заслонять поля польских интересов тогда, когда они иногда находятся в очевидном конфликте с украинскими интересами".

Туск подчеркнул, что Польша является "наиболее надежным партнером и авторитетом в ЕС в вопросе определения европейской политики в отношении Украины".

Туск подчеркнул, что Польша является "наиболее надежным партнером и авторитетом в ЕС в вопросе определения европейской политики в отношении Украины".

"Если речь идет о политике и стратегии в отношении Украины, то я уверен на 100%: Европа не примет ни одного решения без нашего согласия в наиболее глубоком смысле этого слова. Речь идет не об утверждении, а авторство стратегии в отношении Украины", – подытожил он.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов экс-главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Однако, их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

Подробнее читайте в статье Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву.