Україна передала Єврокомісії другий звіт у межах Пакета розширення ЄС

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції напередодні, 9 вересня, передав Європейській комісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба українського уряду.

Звіт обсягом близько 900 сторінок містить оновлену інформацію щодо дій, які Україна вжила на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.

Документ містить "детальну інформацію щодо прогресу виконання кожного заходу, передбаченого планом виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року", – зазначили в Кабміні.

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Зазначається, що документ доповнює попередній звіт, який містив інформацію про прогрес стосовно Пакета розширення ЄС за червень 2023 – березень 2024 року. Його Україна передала Єврокомісії у квітні 2024 року.

Нагадаємо, Пакет розширення – це документ щодо політики розширення ЄС, який публікується раз на рік восени. Він містить звіт Єврокомісії з оцінкою прогресу країн-кандидатів та потенційних кандидатів на членство.

У 2023-му Україну вперше додали до Пакету розширення, і в листопаді того року був опублікований перший Звіт про прогрес України, який містив рекомендації у сфері реформ.

У лютому уряд ухвалив і затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Євросоюз.