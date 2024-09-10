Украина передала Еврокомиссии второй отчет в рамках Пакета расширения ЕС

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции накануне, 9 сентября, передал Европейской комиссии отчет в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба украинского правительства.

Отчет объемом около 900 страниц содержит обновленную информацию о действиях, которые Украина приняла на пути к членству в ЕС в течение апреля-августа.

Документ содержит "подробную информацию о прогрессе выполнения каждого мероприятия, предусмотренного планом выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года", – отметили в Кабмине.

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Отмечается, что документ дополняет предыдущий отчет, который содержал информацию о прогрессе по Пакету расширения ЕС за июнь 2023 – март 2024 года. Его Украина передала Еврокомиссии в апреле 2024 года.

Напомним, Пакет расширения – это документ по политике расширения ЕС, который публикуется раз в год осенью. Он содержит отчет Еврокомиссии с оценкой прогресса стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на членство.

В 2023-м Украину впервые добавили в Пакет расширения, и в ноябре того года был опубликован первый Отчет о прогрессе Украины, который содержал рекомендации в сфере реформ.

В феврале правительство приняло и утвердило План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз.