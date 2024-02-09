Кабмін затвердив план виконання рекомендацій ЄС для України
Кабінет міністрів затвердив план виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, які наведені в останньому звіті ЄК про прогрес України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба уряду.
Документ визначає понад 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за усіма переговорними розділами; терміни виконання, відповідальні за це органи, а також алгоритм моніторингу виконання плану.
"Це всеохопний документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу", – зазначила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона додала, що в уряді планують і далі рухатися з виконанням євроінтеграційних змін "на крок вперед".
"План заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", – додала Стефанішина.
Нагадаємо, у січні 2024 року ЄС почав так званий "скринінг" – процес оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ.