У кампанії Гарріс після успіху на дебатах з Трампом вже пропонують другий раунд у жовтні

У кампанії Камали Гарріс, кандидатки у президенти від Демократичної партії та чинної віцепрезидентки, запропонували провести ще одні дебати з її опонентом Дональдом Трампом у жовтні після дебатів у вівторок, які сприймають як успіх.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Після дебатів увечері 10 вересня, які загалом сприйняли як успішні для Гарріс, речник її кампанії заявив, що кандидатам варто провести ще одні дебати у жовтні, ближче до голосування.

На теледебатах у вівторок Гарріс атакувала Трампа за низкою питань, як його ставлення до абортів, відповідність посаді президента і численні справи проти нього.

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Кандидати обмінялися випадами про передвиборчі заходи: Гарріс заявила, що з мітингів Трампа люди часто йдуть до завершення "через втому й нудьгу", а Трамп вибухнув відповіддю, що у нього "найбільші зібрання, найбільш неймовірні зібрання в історії політики".

Найбільше кандидати сперечалися про питання імміграції, зовнішньої політики та охорони здоров’я.

Експрезидент Трамп відзначився твердженням нібито іммігранти з Гаїті у штаті Огайо "їдять домашніх улюбленців" тамтешніх мешканців.

Трампу пригадали його висловлювання, в якому він сказав, що Гарріс "видає себе за темношкіру" з передвиборчих міркувань. Він відповів, що йому "без різниці, ким вона хоче себе вважати", а Гарріс висловила жаль, що особа, яка хоче бути президентом США, використовує питання раси "щоб розколювати американський народ".

Трамп також повторив заяви про "вкрадені вибори" у 2020 році і назвав Гарріс "марксисткою".

Прогнози від PredictIt показують, що під час дебатів ймовірність перемоги Трампа нібито знизилася з 52% до 47%, тоді як прогноз для Гарріс покращився з 53% до 55%.

Детально про те, як проходили дебати – невдовзі у статті "Європейської правди".

Нагадаємо, опитування NYT наприкінці минулого тижня показало, що Трамп і Гарріс мають приблизно однаковий загальнонаціональний рейтинг за трохи більш як вісім тижнів до дня президентських виборів.