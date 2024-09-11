В кампании Харрис после успеха на дебатах с Трампом уже предлагают второй раунд в октябре

В кампании Камалы Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии и действующего вице-президента, предложили провести еще одни дебаты с ее оппонентом Дональдом Трампом в октябре после дебатов во вторник, которые воспринимают как успех.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

После дебатов вечером 10 сентября, которые в целом восприняли как успешные для Харрис, представитель ее кампании заявил, что кандидатам стоит провести еще одни дебаты в октябре, ближе к голосованию.

На теледебатах во вторник Харрис атаковала Трампа по ряду вопросов, как его отношение к абортам, соответствие должности президента и многочисленные дела против него.

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Кандидаты обменялись выпадами о предвыборных мероприятиях: Харрис заявила, что с митингов Трампа люди часто уходят до конца "из-за усталости и скуки", а Трамп разразился ответом, что у него "самые большие митинги, самые невероятные митинги в истории политики".

Больше всего кандидаты спорили о вопросах иммиграции, внешней политики и здравоохранения.

Экс-президент Трамп отличился утверждением якобы иммигранты из Гаити в штате Огайо "едят домашних любимцев" местных жителей.

Трампу припомнили его высказывание, в котором он сказал, что Харрис "выдает себя за темнокожую" из предвыборных соображений. Он ответил, что ему "без разницы, кем она хочет себя считать", а Харрис выразила сожаление, что человек, который хочет быть президентом США, использует вопрос расы "чтобы раскалывать американский народ".

Трамп также повторил заявления об "украденных выборах" в 2020 году и назвал Харрис "марксисткой".

Прогнозы от PredictIt показывают, что во время дебатов вероятность победы Трампа якобы снизилась с 52% до 47%, тогда как прогноз для Харрис улучшился с 53% до 55%.

Президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом проходили на телеканале ABC News во вторник, 10 сентября. Правила дебатов были похожи на те, что применялись во время июньских дебатов между Байденом и Трампом, организованных CNN. На подготовительном этапе Трамп угрожал вообще отказаться от дебатов с аргументом, что ABC "предвзятые".

Подробно о том, как проходили дебаты – вскоре в статье "Европейской правды".

Напомним, опрос NYT в конце прошлой недели показал, что Трамп и Харрис имеют примерно одинаковый общенациональный рейтинг за чуть более чем восемь недель до дня президентских выборов.