Трамп знову сумнівається, чи дебатуватиме з Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп припустив, що може проігнорувати дебати з Камалою Гарріс на телеканалі ABC News 10 вересня.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Експрезидент США розповів, як подивився на "ФЕЙКОВОМУ ABC NEWS", як стверджує, "безглузде і упереджене інтерв'ю".

"І мені цікаво, чому я повинен брати участь у дебатах проти Камали Гарріс на цьому каналі?" – додав він.

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Дебати 10 вересня – єдині, які офіційно погодили кампанії Трампа та Гарріс, кандидатки в президенти від Демократичної партії. Раніше експрезидент США також ставив під сумнів участь у дебатах.

Демократка також погодилась на другий раунд дебатів із експрезидентом у жовтні, але Трамп поки не підтверджував своєї участі в них.

Рейтинг схвалення Камали Гарріс в останні тижні зростає, натомість Трампу поки не вдається покращити своїх позицій.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США