Президент Словаччини закликає уряд не допустити втрату фінансування ЄС

Президент Словаччини Петер Пеллегріні закликав уряд вжити заходів, аби уникнути можливих заходів з боку Європейського Союзу, які можуть зупинити фінансування з європейських фондів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія працює над пропозицією покарати Словаччину за підрив демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів для Братислави.

Ідеться про рішення прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС, та інші зміни до Кримінального кодексу.

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За словами Пеллегріні, словацький уряд повинен внести необхідні зміни до кримінального кодексу, "щоб чітко продемонструвати, що всі фінансові інтереси ЄС повністю захищені в Словаччині від корупції та будь-яких кримінальних проваджень".

Віцепрем’єр Словаччини Петер Кмец уже сказав, що уряд готовий внести поправки до кримінального кодексу щодо захисту фінансових інтересів ЄС, але продовжить дискусії з Європейською комісією щодо гармонізації строків давності та кримінальних покарань.

"Ми перебуваємо в дуже тісному контакті, і в даний час існує сильна політична воля для вирішення цих відкритих питань. Я вірю, що в найближчі місяці ми досягнемо точки, коли зможемо остаточно вирішити це питання верховенства права", – сказав він журналістам.

Відколи Роберт Фіцо повернувся до влади, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про корупцію, в тому числі серед його союзників.

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