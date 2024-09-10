Покарання для Фіцо: чи піде Єврокомісія на заморозку коштів для Словаччини

Якщо в Єврокомісії не бракуватиме волі та наполегливості, дрейф Братислави в бік орбанівської Угорщини вдасться зупинити

Єврокомісія може піти на вкрай болісне фінансове покарання Словаччини.

Наразі це не є офіційною інформацією – про це, посилаючись на свої джерела, пише агентство Bloomberg. Проте навіть така неофіційна інформація стала справжньою сенсацією у Братиславі.

І не виключено, що це зможе скорегувати політику уряду Роберта Фіцо, залежного від європейських субвенцій. Саме тому в цій історії варто розібратися детальніше.

Перш за все, про що свідчать джерела Bloomberg?

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Там стверджують, що Єврокомісію не влаштували пояснення словацького уряду щодо скасування спеціальної прокуратури, яка здійснювала нагляд за корупційними справами топпосадовців.

Саме тому, переконують джерела Bloomberg, у Єврокомісії готуються до запуску процедури притягнення до відповідальності Словаччини, а остаточне рішення про застосування цього покарання ухвалить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Щоправда, поки незрозуміло, наскільки масштабним буде це покарання.

Стверджується, що Єврокомісія вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з COVID у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії.

Ці гроші були виділені за умови жорсткого контролю за їх використанням, причому словацький уряд погодився з тим, що цей контроль має проводити спеціальна прокуратура.

Треба пояснити, що ліквідація спеціальної прокуратури стала одним із перших рішень уряду Роберта Фіцо. І це не дивно, адже розслідування, які вели співробітники цієї прокуратури, стосувалися низки членів команди Фіцо.

Ба більше, існує поширена думка, що слідство поступово підбиралося і до самого словацького прем’єра (тоді ще – лідера опозиційної партії Smer-SD). І якби не дострокові вибори, завдяки яким Фіцо повернув собі владу, за рік-два звинувачення були б висунуті й проти нього.

Ліквідація спеціальної прокуратури та передача її справ регіональним відділенням прокуратури "звичайної" дозволили "розвалити" ці справи та вивести з-під удару членів команди Фіцо.

А для більшої надійності новий словацький уряд скоротив термін покарання за корупційні та економічні злочини.

Зокрема, завдяки цій нормі була закрита справа проти нинішнього виконувача обов’язків спікера Петера Жиги – у 2016 році він на посаді міністра економіки нібито дав хабар судді Верховного суду. Справу вдалося відкрити лише у грудні 2020 року – після зміни влади в країні. Проте тепер, коли Фіцо знову повернув собі посаду голови уряду, справу було успішно закрито.

Довгий час Роберт Фіцо переконував Брюссель, що ліквідація спеціальної прокуратури ніяк не ослабить боротьбу з корупцією. Повідомлення джерел Bloomberg свідчать, що у ЄС до цих аргументів поставилися досить скептично.

І тут згадка спецпрокуратури в угоді про виділення Словаччині коштів для боротьби з наслідками коронавірусу є вдалою можливістю для Єврокомісії пояснити незадоволення цим кроком уряду Фіцо.

Адже навіть не аналізуючи реального впливу цього кроку на боротьбу з корупцією, формальне порушення є очевидним.

Показово, що цей крок виявився несподіванкою для Братислави – в уряді Фіцо, схоже, просто не очікували від Єврокомісії такого буквоїдства.

Однак залишається набагато важливіше питання:

чи готові в Єврокомісії до реального покарання Фіцо, чи обмежаться лише погрозами?

Адже всім очевидно, що проблеми з демократією у Словаччині не обмежуються лише ліквідацією спеціальної прокуратури. Повернувши собі владу, Роберт Фіцо та його союзники крок за кроком перетворюють Словаччину на авторитарну країну на кшталт Угорщини.

І схоже, що нещодавній замах на Роберта Фіцо лише прискорив цей процес, активізувавши напади проти опозиції.

Проте між нинішньою Словаччиною та Угорщиною Віктора Орбана є принципова різниця.

"Віктор Орбан не боїться йти на конфлікт з Єврокомісією, оскільки має за спиною конституційну більшість своєї партії. Натомість Роберт Фіцо так впевнено не почувається, його більшість є мінімальною, а до того ж це більшість коаліційна, а не однієї партії", – пояснює експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба.

Тим більше, що словацьку коаліцію зараз хитає від внутрішніх конфліктів. Яскравий приклад: вже пів року у Словаччині не можуть обрати нового спікера парламенту замість Петера Пеллегріні, який виграв президентські вибори.

Причина цього – конфлікт між партією "Голос" та Словацькою національною партією, вирішити який Роберту Фіцо поки не вдалося.

"Фіцо потрібно щонайменше ще два роки, щоб укріпити свою владу до такого стану, щоб не боятися погроз Єврокомісії. Але зараз він у вразливому становищі – втрата європейських субвенцій здатна поставити хрест на його планах виграти наступні вибори", – уточнює Дулеба.

Чи означає це, що словацькому уряду доведеться піти на поступки, скасовуючи свої найбільш одіозні рішення?

Можливо, але за умови, якщо Єврокомісія дійсно буде готова на потужний тиск. Наразі незрозуміло, до якої межі може цей тиск дійти. Зокрема, чи замороження коштів для Словаччини стосуватиметься лише 2,7 млрд євро "ковідних" коштів, чи всього масштабу бюджетних субвенцій Братиславі?

Зрозуміло одне – повідомлення про можливе фінансове покарання може стати точкою неповернення для Словаччини.

Якщо в Єврокомісії не бракуватиме волі та наполегливості – дрейф Братислави в бік орбанівської Угорщини вдасться зупинити (чи принаймні пригальмувати).

Та якщо ця погроза виявиться блефом – цей дрейф може стати незворотним.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"