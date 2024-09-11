Президент Словакии призывает правительство не допустить потерю финансирования ЕС

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство принять меры, чтобы избежать возможных мер со стороны Европейского Союза, которые могут остановить финансирование из европейских фондов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над предложением наказать Словакию за подрыв демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств для Братиславы.

Речь идет о решении премьер-министра Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС, и другие изменения в Уголовный кодекс.

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По словам Пеллегрини, словацкое правительство должно внести необходимые изменения в уголовный кодекс, "чтобы четко продемонстрировать, что все финансовые интересы ЕС полностью защищены в Словакии от коррупции и любых уголовных производств".

Вице-премьер Словакии Петер Кмец уже сказал, что правительство готово внести поправки в уголовный кодекс по защите финансовых интересов ЕС, но продолжит дискуссии с Европейской комиссией по гармонизации сроков давности и уголовных наказаний.

"Мы находимся в очень тесном контакте, и в настоящее время существует сильная политическая воля для решения этих открытых вопросов. Я верю, что в ближайшие месяцы мы достигнем точки, когда сможем окончательно решить этот вопрос верховенства права", – сказал он журналистам.

С тех пор как Роберт Фицо вернулся к власти, он стал объектом пристального внимания со стороны Брюсселя, поскольку решил пересмотреть уголовный кодекс и ликвидировать специальную прокуратуру, которая занималась громкими делами о коррупции, в том числе среди его союзников.

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