Блінкен та очільник британського МЗС підтвердили Зеленському повну підтримку України у війні

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України.

Про це передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Своєю чергою, Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років посадовці "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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Він подякував за партнерство, а також висловив співчуття у зв'язку з величезними втратами серед цивільного населення України за останні два тижні.

Як відомо, 11 вересня Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання.

Також цього дня глава уряду Денис Шмигаль після зустрічі з главою МЗС Британії Девідом Леммі подякував Лондону за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.